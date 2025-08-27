KI im Verpackungsmaschinenbau - Trends, Potenziale, Praxisbeispiele

Tauchen Sie in unserem digitalen Thementalk mit KI-Experten aus den Bereichen Verpackungsmaschinenbau und Automatisierung tief in ein Thema ein, das die Zukunft der Branche prägen wird.

Entdecken Sie praxisnahe Insights, wie KI-basierte Automatisierung, Predictive Maintenance und datengetriebene Qualitätssicherung bereits heute den Unterschied machen — von der Entwicklungsphase bis zum Livebetrieb.

Themen im Talk unter anderem:

Wie transformiert KI Entwicklungsprozesse, Fertigung und Service im Verpackungsmaschinenbau?

Welche Use Cases sind aktuell besonders relevant — beispielsweise Automatisierung, Bildverarbeitung oder adaptive Steuerung?

Welche neuen Kompetenzen und Kooperationen brauchen Hersteller, Integratoren und Softwarepartner?

Melden Sie sich kostenfrei an und profitieren Sie von fundiertem Branchen-Know-how, realen Anwendungsbeispielen und interaktiven Diskussionen mit Experten ihres Feldes. Sichern Sie sich Ihren Platz beim digitalen Thementalk und werden Sie selbst zum Vorreiter auf einem der wohl wichtigsten Technologiefelder der Gegenwart Zukunft.