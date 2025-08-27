KI im Verpackungsmaschinenbau - Trends, Potenziale, Praxisbeispiele

Das Webinar-Formular konnte nicht geladen werden. Möglicherweise blockiert ein Browser-Plugin (Ad-Blocker, JavaScript-Blocker etc.) den Inhalt.
Tauchen Sie in unserem digitalen Thementalk mit KI-Experten aus den Bereichen Verpackungsmaschinenbau und Automatisierung tief in ein Thema ein, das die Zukunft der Branche prägen wird.
Entdecken Sie praxisnahe Insights, wie KI-basierte Automatisierung, Predictive Maintenance und datengetriebene Qualitätssicherung bereits heute den Unterschied machen — von der Entwicklungsphase bis zum Livebetrieb.
Themen im Talk unter anderem:
- Wie transformiert KI Entwicklungsprozesse, Fertigung und Service im Verpackungsmaschinenbau?
- Welche Use Cases sind aktuell besonders relevant — beispielsweise Automatisierung, Bildverarbeitung oder adaptive Steuerung?
- Welche neuen Kompetenzen und Kooperationen brauchen Hersteller, Integratoren und Softwarepartner?
Melden Sie sich kostenfrei an und profitieren Sie von fundiertem Branchen-Know-how, realen Anwendungsbeispielen und interaktiven Diskussionen mit Experten ihres Feldes. Sichern Sie sich Ihren Platz beim digitalen Thementalk und werden Sie selbst zum Vorreiter auf einem der wohl wichtigsten Technologiefelder der Gegenwart Zukunft.
Freuen Sie sich auf:
Christian Dörner, Experte für AI und Simulation im Bereich Digital Industries bei Siemens
Andy Eyring, CMO Chief Marketing Officer bei Weber Food Technology
Moderation: Philip Bittermann, Chefredakteur neue verpackung und Automation NEXT
Packaging Machinery Conference 2026
Sie interessieren sich für Themen rund um den Verpackungsmaschinenbau? Dann lösen Sie am besten gleich Ihr Ticket für die Packaging Machinery Conference, die am 16. und 17. Juni 2026 in Nürnberg in ihre nächste Runde geht.
Hier dreht es sich auch, aber nicht nur um Künstliche Intelligenz. Denn egal ob Digitalisierung/Automatisierung, Nachhaltigkeit, Bürokratie oder Globalisierung – in jedem dieser Bereiche passiert aktuell so viel Spannendes und Wichtiges, dass jeder mit einem eigenen Themenblock mit Vorträgen zu aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen vertreten ist.
Weitere Infos – inklusive Nachberichterstattung der vergangenen Jahre – finden Sie unter www.packaging-machinery-conference.de
Partner der Veranstaltung
neue verpackung
Im Weiher 10
69121 Heidelberg
Deutschland
