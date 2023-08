Markt Einführung von Tethered Caps auf dem EU-Markt Coca-Cola setzt Tethered Caps von Berry ein

Die Berry Global Group ist nach eigenen Angaben der erste Hersteller von Kunststoffverpackungen in Europa, der The Coca-Cola Company mit einem leichten Tethered-Verschluss für seine kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränke in PET-Flaschen (Polyethylenterephthalat) beliefert.