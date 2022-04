neue verpackung: Nachdem wir nun über Vergangenes und Aktuelles gesprochen haben – was bringt eigentlich die Zukunft? Welche Trends werden sich voraussichtlich als prägend erweisen?

Wind: Das Ziel wird weiterhin sein, Verpackungsmüll zu vermeiden oder Verpackungen zu „optimieren“. Ressourcensparende Verpackungen und Inhalte, wie jetzt schon viel zu sehen bei Dry Shampoos oder auch Hafermilch in Pulverform, sind eine spannende Entwicklung. Die Produkte werden erst zuhause nach Kauf mit Wasser „aktiviert“. Das führt zu kleineren Verpackungen und niedrigeren Transportkosten.



Auch Verpackungen, die sich selbst gänzlich auflösen wie die Sachets von Plus oder Refill Stationen, die gänzlich auf Verpackungen verzichten, wird man immer häufiger antreffen. Und natürlich werden immer mehr alternative Materialien gesucht und gefunden werden.



Nachhaltigkeit wird DAS Thema. Dabei gilt es für Marken, sich stärker nach der Kultur sowie gesellschaftlichen und politischen Themen auszurichten – der Schwerpunkt verschiebt sich vom Produkt auf die Positionierung.



Purpose driven brands werden in Zukunft mehr Einfluss gewinnen, die Kunden werden noch genauer hingucken und das „why“ and „how“ hinter der Marke betrachten.

Mental-health-Themen wie Schlafförderung werden in Produkten, Design und Verpackungen auftauchen. Hygiene und Sicherheit werden auch nach der Pandemie Key-Trends sein.



Und auch das Internet und Trends wie Augmented Reality werden in Zukunft die Regeln des klassischen Packagings auf den Kopf stellen. Schon jetzt müssen Designs zunehmend „grammable” sein, was oft bedeutet: minimalistischer und trotzdem bold. QR-Codes bieten die Möglichkeit, Zusatzinformationen zu Produkten oder Games einzubetten, was zu einer viel tieferen Kundenbindung führt und zu neuen Möglichkeiten, diese in die Markenwelt mitzunehmen. Und auch die Rolle von Produkten in der virtuellen Welt wird neue Chancen für Marken eröffnen. Wird eine Coca-Cola-Flasche im Metaverse genauso aussehen, wie im Supermarktregal? Wir sind jedenfalls gespannt, was die Zukunft bringt.