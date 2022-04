Dass auf der Anuga Foodtec Neuentwicklungen und Lösungen für die unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen gezeigt werden, beeindruckte den Minister: „Hier sind Innovationen zu sehen, die unser Leben leichter machen und in eine hoffentlich nachhaltige Zukunft führen.“ Özdemir plädierte energisch für eine ökologisch und an Nachhaltigkeit orientierte Landwirtschaft und Ernährungsindustrie, um auch Themen wie den Klimawandel anzugehen: „Der Krieg in der Ukraine darf kein Vorwand sein, andere Krisen auf die lange Bank zu schieben.“