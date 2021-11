Demavic will sein therapeutisches Tierfutter in großen Lebensmittel-Geschäften, anstatt wie sonst üblich über Tierärzte verkaufen. Dafür muss der Hersteller die Erwartungen der Verbraucher am Point of Sale berücksichtigen, denn diese achten vermehrt auf Umweltschutz und die Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Zudem wurde in Frankreich, woher Demavic stammt, vor kurzem ein Abfallvermeidungsgesetz eingeführt, welches darauf abzielt Abfall und Verschmutzung bereits in der Entwurfsphase zu beseitigen. So hofft der Staat, die Produktions-, Vertriebs- und Verbrauchsmodelle von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft umzuwandeln.