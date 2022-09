Diese Anforderungen richten sich nach den konkreten Begebenheiten in jedem einzelnen Fall. Sie entscheiden darüber, was von den Daten erwartet wird. Sind Informationen zum Energieverbrauch gefragt? Gilt es Unregelmäßigkeiten oder Fehler zu priorisieren? Wann, in welcher Frequenz und in welcher Form sollen Informationen an welchen Bediener einer Anlage kommuniziert werden? Was ist überhaupt zu betrachten? Eine Maschine, ganze Linien oder ein gesamtes Werk?