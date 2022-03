Die Sandwiches sind in allen St1 HelmiSimpukka-Verkaufsstellen in Finnland zu finden. Als eines der größten Unternehmen in Finnland sind St1 und seine HelmiSimpukka-Filialen für ihren umfassenden Service und ihre Delikatessen bekannt. Mit der neuen umweltfreundlichen Verpackungslösung will St1 die Lebensmittelabfälle reduzieren, die Wiederverwertung durch die Verbraucher erhöhen und die Qualität und Haltbarkeit der Produkte zu verbessern.