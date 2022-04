Der DGC-06-Controller ist beispielsweise für große Anlagen geeignet und verwaltet bis zu 128 Gassensoren, der Compactcontroller bis zu 10 Gassensoren und der MSC2 Controller bis zu 3 Gassensoren. Der DGC-06-Controller wird für die Überwachung und Warnung vor toxischen und explosiblen Gasen und Dämpfen sowie Freon-Kältemitteln in einem weiten Bereich der Gasmesstechnik eingesetzt. Die frei konfigurierbaren Parameter und Sollwerte erlauben die individuelle Anpassung an viele Applikationen. Der Controller erfüllt zu dem die Funktionen der CO-Überwachung in Garagen, Tunnel und Kartbahnen und ist konform zur aktuellen EN 50545-1.