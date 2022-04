Bei den mit dem SPOC berechneten aufgeführten Beispielen in Tabelle 1 für jeweils zwei verschiedene Nudel- und Käseprodukte zeigt sich, dass der CO 2 -Aufwand für die Verpackungen bei 17 bis 50 g CO 2 -Äquivalenten liegt und der IQ breit zwischen 1,5 und 89 % streut. Die CO 2 -Äquivalente wurden bei diesen Verpackungen Cradle to gate berechnet und das Recycling sowie eine Gutschrift für Energierückgewinnung bei der Verbrennung miteinbezogen.



Konkret bedeutet beispielsweise bei dem Reibekäse mit einem IQ von 1,5 %, dass von 100 verpackten Lebensmitteln 1,5 Käseeinheiten vor dem Verderb geschützt werden müssen, damit sich die Verpackung bereits ökologisch durch ihre Schutzfunktion lohnt.



Bei den beiden Nudelverpackungen gibt es sehr große Unterschiede. Bei der Spaghettiverpackung ist der CO 2 -Aufwand überschaubar, aber die Instantnudeln haben als Convenienceprodukt hohe CO 2 -Emissionen und damit auch einen hohen IQ. Dieser entsteht nicht wegen der Schutzanforderung, sondern aufgrund der speziellen zusätzlichen Funktion der Verpackung: Die Nudeln können direkt in der Verpackung zubereitet und daraus gegessen werden.



Ab welchem IQ der Break-even-Point zur ökologisch sinnvollen Verpackung erreicht ist, ist abhängig vom CO 2 -Fußabdruck des Lebensmittels. Bei Milchprodukten, Fleisch und Fisch, die bei ihrer Herstellung schon hohe CO 2 -Emissionen aufweisen, müssen nur wenige Lebensmittel vor dem Verderb gerettet werden, damit sich die Verpackung ökologisch rechnet.