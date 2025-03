Das System besteht aus zwei Komponenten: „Als Basis stellen wir inhouse eine exakte Kunststoffreplik des Glasbehälters her, den unser Kunde nutzt“, so Waltl. Die detailgenaue Nachbildung ist notwendig, um die tatsächlichen Belastungen, die auf die Glasbehälter wirken, zu ermitteln. Der Kunststoffdummy wird anschließend mit dem Inline-Sensor Shock QC der kanadischen Firma Masitek bestückt, der auf die hochpräzise Messung von Impact-Belastungen ausgelegt ist. Vetropacks Kundendienst arbeitet dabei mit drei Größen des Sensors, um Gläser und Flaschen in verschiedenen Formen und Volumina zu prüfen. Nach einer abschließenden Kali­brierung sind Replik und Sensor einsatzbereit – und Waltl und das Team des technischen Kundendienstes auf dem Weg zu den Kundenstandorten.



Dort durchläuft der Kunststoffdummy zusammen mit einer Charge Gläser oder Flaschen die komplette Linie – vom ersten Entpacken bis zum Einsortieren in Fertigkartonagen oder Getränkekästen. Während seiner Reise misst der Sensor, wo genau Kräfte, beispielsweise im exponierteren Schulter- oder Sockelbereich, auf den Glasbehälter wirken. Er misst die Kräfte in IPS (Inches per Second) und übermittelt die gemessenen Daten 100.000-mal pro Sekunde an einen Computer, der sie in einem Dashboard visualisiert. Die Analyse dieser Datensätze zeigt Abfüllern, ob, und in welchem Maß die sogenannte Impact-Mindestfestigkeit, also die von Vetropack garantierte Mindestbelastbarkeit des Behälters, überschritten wird. Durch die engmaschige Datenübermittlung ist leicht nachvollziehbar, an welcher Stelle der Linie die problematische Belastung auftritt. So können Hersteller ihre Anlagen zielgerichtet optimieren