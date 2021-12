Redaktion: Welche Lösung gibt es für andere, nicht vollständig entleerte Verpackungen wie beispielsweise Silikonkartuschen? Hier ist der Inhalt im Vergleich zur Ketchup­flasche nicht erkennbar. Wie lernfähig ist diesbezüglich die KI?

Beel: In diesen Fällen versuchen wir die Verpackung selber anzutrainieren. Was für die Kartusche ja super funktioniert, wird dann bei Abflussreiniger schon deutlich schwieriger, weil hier weniger typische Form-/ Farbmerkmale der Verpackung selber vorhanden sind. An diesen Stellen entscheidet sich dann, wie leistungsfähig das KI-Programm selber ist.

Redaktion: Welchen Anteil sollte das zu erfassende Produkt am Gesamtabfallstrom besitzen, damit sich KI lohnt?

Beel: Das KI-Modul ist bei uns optional in jede EVO 5.0 Maschine zu integrieren. Der Aufwand und auch die Kosten sind nicht sonderlich hoch. Die KI bietet für alle Sortierschritte in einer Anlage Potentiale. Gerade bei großen oder unübersichtlichen Projekten brauchen die Kunden Planungssicherheit und entscheiden sich meist bei jeder Maschine für die KI-Option. Sollten sich in der Zukunft Verpackungen ändern oder ungünstige Verbundkombinationen auftreten, so kann der jeweilige Trenner viel schneller an die neue Situation angepasst werden.

Redaktion: Wie wird der Trenner an neue Materialien angepasst und welche Hürden sind hierbei zu überwinden?

Beel: Zunächst muss immer die Trennaufgabe genau definiert werden. Welches Objekt ist in welchem Umfeld ein Problem. Dann müssen repräsentative Muster gesammelt und diese dann in einer Datenbank hinterlegt werden.

Redaktion: Was passiert mit den im Gelben Sack vorhandenen bioabbaubaren Kunststoffe derzeit?

Beel: Das ist eine sehr gute Frage. Sofern die bioabbaubaren Kunststoffe eine identische NIR-Signatur haben wie andere aus konventionellem Kunststoff hergestellten Verpackungen, so landen sie auch in den gleichen Zielfraktionen.

Haben sie aber einen anderen Aufbau und unterscheiden sich somit, gehören sie in keine klassische Zielfraktion wie PE oder PP und landen somit in den Restströmen einer LVP-Sortierung.

Redaktion: Sehen Sie die Möglichkeit, dass durch den Einsatz von KI das Sortieren von bioabbaubaren Polymeren möglich wird?

Beel: Sofern die bioabbaubaren Polymere zu den übrigen Polymeren keine Unterschiede im NIR-Spektrum haben, ist das zumindest mal eine Option.

Redaktion: Wo sehen Sie momentan die Grenzen der KI für Sortieraufgaben?

Beel: Die erste EVO 5 mit KI ist seit 2019 im Feld. Wir fangen mit dem Thema ja gerade erst an. Die Entwicklung hängt viel an Rechenleistung und da gibt es nur eine Richtung. Sicher sind duktile, nicht formstabile Objekte mit veränderlicher Form immer eine Grenze.

Die verfahrenstechnischen Anforderungen an eine NIR-Erkennung sind in den meisten neuen Konzepten immer an der Grenze des Machbaren. NIR-Trenner binden somit einen Großteil der Gesamtinvestition. Als Konsequenz werden diese immer an die obere Leistungsgrenze ausgelegt. Eine zusätzliche KI-Option darf die Performance nicht reduzieren, sie muss diese sogar verbessern. Einschränkungen durch weniger Bandbelegung oder verlagsamte Bandgeschwindigkeit sind nicht akzeptabel.