Die Kernziele waren von Anfang an klar: Einerseits den Bedarf an neuen Mitarbeitern zu reduzieren, andererseits Prozesse genauer, flexibler und steuerbarer zu gestalten. Sie sollten nachvollziehbar und effizienter sein. „Bereits in den 1990er-Jahren gab es mit der Einführung einer SPS erste Gehversuche in Sachen Automatisierung bei Westheimer“, erinnert sich der technische Leiter Thomas Juckenath, der das Thema seitdem begleitet. „Besonders praktisch: Die damals gewählten Mod-BUS-Systeme funktionieren einwandfrei mit Kawasaki-Robotern. Das damals erstellte Grundprogramm stellt seitdem die Basis für sämtliche Automatisierung dar und wird ständig weiterentwickelt.“

Vorausschauende Wartung

Die eigene Ausbildung und Weiterentwicklung von Fachkräften ist für die Brauerei seit Jahrzehnten ein wichtiger Faktor, erklärt Braumeister Jörg Tolzmann: „Eine langfristige Bindung guter Fachkräfte ist entscheidend, denn in Brauerei und Handwerk ist der Mangel deutlich spürbar, insbesondere in ländlichen Regionen wie dem Sauerland.“ Wie in nahezu allen Branchen gibt es eine Fluktuation, erfahrene Mitarbeiter heutzutage zu halten ist besonders wichtig – denn neue Mitarbeiter sind in Brauerei und Handwerk zunehmend schwieriger zu gewinnen.



Auch vorausschauendes Arbeiten wird ein immer wichtigerer Faktor, um eine Auslastung zu ermöglichen und die – auch personellen – Ressourcen zu schonen, erläutert Juckenath: „Wo zuvor kurzfristig auf mögliche Störungen in der Produktion beziehungsweise der älteren Anlagen reagiert wurde sowie Reparaturen und Wartung nach Bedarf durchgeführt wurden, stellt sich nun die Frage: Wie kann Vorsorge aussehen, bevor etwas kaputt geht?“