Dabei werden verbrauchte Weichkunststoffverpackungen aus Sammelstellen in Tesco-Märkten genutzt, um zertifiziert zirkuläres Polypropylen (PP) für das Truecircle-Portfolio von Sabic zu produzieren und daraus mikrowellengeeignete Heinz Beanz Snap Pots zu fertigen. Die Snap Pots bestehen zu 39 % aus recyceltem Weichkunststoff.

Kooperation entlang der Wertschöpfungskette

Die Transformation der Branche hin zur Kreislaufwirtschaft erfordert unerschöpfliche Innovation und intensive Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Sabic versteht sich als Vorreiter auf diesem Weg, und sieht dieses Projekt als ein weiteres Beispiel für die Entschlossenheit des Unternehmens, den Wandel zu beschleunigen und sicherzustellen, dass Kunststoffprodukte nachhaltiger konstruiert, gefertigt und recycelt werden.

Verbraucher sind aufgerufen, ausgediente Weichkunststoffverpackungen zu Sammelstellen zu bringen, die Tesco in seinen Einkaufsmärkten eingerichtet hat. Aus einem Teil der dort gesammelten Kunststoffverpackungen werden in einem anaeroben thermischen Recyclingverfahren sogenannte Tacoil Öle gewonnen. Sabic produziert daraus dann ein zertifiziertes Kreislaufpolypropylen in Granulatform mit der gleichen Qualität wie fossil-basierte Neuware. Berry Global, ein Hersteller von Verpackungslösungen, setzt dieses Granulat schließlich zur Fertigung neuer Snap Pots ein und liefert diese an Heinz zum Befüllen mit Beanz und Versand an Tesco. Leere Pots und die Banderolen können an verbrauchernahen Sammelstellen entsorgt werden.