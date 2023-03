Als Maschinenlösung für nachhaltiges Verpacken präsentiert das Unternehmen die Schlauchbeutelmaschine FR 400. Auf ihr kommen recycelte Monomaterialien oder Papier als Verpackungsmaterial zum Einsatz. Sie ist hauptsächlich für Bäckerei-, Konditorei- und Gebäckanwendungen gedacht und verpackt so Kekse und Snack-Riegel besonders nachhaltig und ressourcenschonend. Außerdem lässt sich die Schlauchbeutelmaschine in Verpackungssysteme mit mittlerer und hoher Geschwindigkeit integrieren. Zudem werden neben den Lösungen für Papier und recyceltes Monomaterial auch Maschinen vorgeführt, die dünnere Folien wie BDF unterstützen.



Die TFS-Serie von Ulma eignet sich für den idealen Einstieg vom manuellen zum automatisierten Verpacken im Food-Bereich und im medizinischen Sektor. Sie steht für reduzierte Verpackungskosten, erhöhte Produktivität und schnellere Produktbeladung. Auf der Messe werden die Maschinentypen TFS 200 S und TFS 600, beides hygienespezifizierte Tiefziehanlagen für Weich- und Hartfolie mit Vakuum- und Skin-Technologie, zu sehen sein. Die Verpackungslinie TFS 600 ist mit einem automatisierten Roboter und einem Zentrifugalförderer für die Beladung mit Würsten ausgestattet.



Mit am Messestand sind auch einige Schalenversiegeler, wie die TSA 1000, zusammen mit einer automatischen Produktbeladestation und einer End-of-Line-Lösung, die einen Kartonpacker und Palettierer umfasst.



Ein weiteres Exponat ist die Schlauchbeutelmaschine FM 505, welche frische Lebensmittel unter modifizierter Schutzatmosphäre in Schlauchbeutel verpackt. Sie eignet sich beispielsweise für Snack-Würstchen. Aus der gleichen Serie stammt die FM 300 mit der nachhaltigen Verpackungslösung Leaf Shrink, ebenfalls eine horizontale Schlauchbeutelmaschine. Sie hebt sich mit ihrer hohen Produktionsleistung hervor.



Die Lösung für vertikale Verpackungsanforderungen heißt VTC 800, eine Vertikal-Verpackungsmaschine in hygienischem Design mit leicht wechselbarem Formatrohr. Sie ist für kontinuierliches Verpacken bei hohen Geschwindigkeiten konzipiert und mit einer Anwendung für Standbodenbeutel verfügbar. Sie erzielt eine bis zu 40 % höhere Produktivität im Vergleich zu anderen Vertikal-Verpackungsmaschinen.