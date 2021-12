Das Sortieren von Kunststoffabfällen in verschiedene Fraktionen ist für deren Recycling notwendig. Denn nur so wird es möglich, das Sammelsurium an Polymeren, wie es im Gelben Sack vorhanden ist, mit der materialspezifischen Sortiertiefe zu trennen. Ist die Reinheit des sortierten Materials hoch, so kann es zu neuen Produkten verarbeitet werden. Unsere Kollegin von PLASTVERARBEITER sprach mit Hendrik Beel, Geschäftsführer Steinert Unisort, über den Einsatz von Robotik und KI für Sortieraufgaben.Weiterlesen...