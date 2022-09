Auf der Fachpack 2022 wird Interessierten ein Untermischungssystem vorgestellt. Mithilfe dieser Unirob-Toploading-Anlage werden verschiedene Sorten oder Geschmacksrichtungen eines Produkts individuell nach einem vorgegebenen oder individuell anpassbaren Mischungsverhältnis konfiguriert und gruppiert in die Point-of-sale-Kartons mittels Roboter im Toploading-Verfahren eingebracht. Die Turnkey-Verpackungsanlage schafft dabei einen effizienten logistischen Prozess, da die Transport- und Verkaufsverpackung durch ein sorgsames Handling im Verpackungsprozess ihren einwandfreien Zustand behält und für den Point of Sale wiederverwendet werden kann. Die eingesetzten Materialressourcen werden durch einen ausgeklügelten Verpackungsprozess wiederverwendet, was nicht nur nachhaltig ist, sondern die untermischten Kartons benötigen im Gegensatz zur sortenreinen Produktplatzierung weniger Platz im Verkaufsregal.

Die Produkte werden der Anlage auf mehreren Zuführbändern sortenrein zugeführt und von Deltarobotern des Unternehmens in entsprechende formatgebundene Sortierungen gruppiert. Anschließend werden die Produktformationen von einem Sechs-Achs-Roboter in den ursprünglichen Karton eingesetzt. Im Anschluss an das Befüllen wird der Karton noch dem ebenfalls roboterbasierten Verdeckelmodul zugeführt, welches die wiederverwendeten Deckel aufsetzt. Im Anschluss werden die untermischten Kartons von einer Unirob-Palettierung wieder auf Europaletten gesetzt.

Fachpack 2022:

Halle 3C, Stand 111