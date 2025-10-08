Motion Plastics für wartungsarmen, schmierfreien Betrieb von Sideload-Maschinen

Miropack Verpackungstechnik hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sideload-Applikationen im hohen und unteren Leistungsbereich spezialisiert. Diese Maschinen richten vorgeklebte Faltschachteln auf, befüllen und verschließen sie. Das Unternehmen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Winnweiler bietet maßgeschneiderte Gesamtlösungen, die mit großer Flexibilität, hohen Geschwindigkeiten und gleichzeitig geringen Service- und Wartungskosten punkten. Die Einsatzpalette umfasst die Sekundärverpackung für Produkte aus dem Food- und Non-Food-Bereich, wie Pizza, Eis, Cerealien, Milchpulver oder Zahnbürsten. Der Sondermaschinenbauer ist in der Lage, sich schnell an die sich wandelnden Bedürfnisse des Marktes anzupassen und individuell maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den hohen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden. Miropack bietet nicht nur die Maschinen, sondern auch Wartung und Instandhaltung von Maschinen anderer Hersteller an. Kundennähe ist für Miropack bei allen Aktivitäten zentral, gerade beim Einsatz in der 24/7-Produktion. Alle Anlagen werden direkt aus Deutschland heraus mit integrierten Fernwartungsmodulen angeboten, was Erreichbarkeit und Service optimiert.
Die Maschinen von Miropack erreichen eine Leistung von 170 Produkten pro Minute, Formatwechsel sind dabei schnell einstellbar: manuell, teilautomatisch und automatisch. Diese Flexibilität ermöglicht es, den Personaleinsatz zu reduzieren und die Linie schnell neu einzustellen. Während die manuelle Umstellung etwa 20 Minuten dauert, kann die automatische Variante in nur fünf Minuten erfolgen.
Motion Plastics von Igus erhöhen Anlagenverfügbarkeit
Für seine Maschinen setzt Miropack ausschließlich auf qualitativ hochwertige Standardkomponenten. Innerhalb der neuesten Generation des Horizontalkartonierers kommen daher Hochleistungskunststoffe des Motion-Plastics-Spezialisten Igus zum Einsatz, darunter Gleitlager, Linearführungen, Linearmodule mit Spindeln, Gewindestangen mit Dryspin-Technologie, Stehlager wie auch Energieketten und Leitungen. Ihr gemeinsamer Vorteil: Die Hochleistungskunststoffe von Igus sind schmierfrei und wartungsarm, leicht, korrosionsfrei und verfügen über eine einzigartige Vier-Jahres-Garantie.
Grundlage hierfür sind die umfangreichen Versuche im mit 4.000 m2 größten Testlabor der Branche. Allein 15.000 tribologische Versuche finden im Jahr am Hauptstandort in Köln statt, 2 Mrd. Testzyklen werden hier gefahren. Die Daten fließen in die Online-Konfiguratoren ein, mit denen sich unter anderem die Lebensdauer des Produktes in der jeweiligen Anwendung berechnen lässt. In den Miropack-Verpackungsmaschinen sind diese Motion Plastics entscheidend für die Verstellung der Maschinenparameter. „Hier bot sich der Drylin-SHT-Lineartisch-Baukasten von Igus als optimale Lösung an“, erklärt Bastian Mehr, Sales Manager Packaging Industry bei Igus. „Denn der Anwender kann aus einer großen Vielfalt an unterschiedlichen Spindeln, Materialien und Gleitern frei wählen. Außerdem sind alle Lineartische mit dem kostenlosen Drylin-SHT-Designer online gestaltbar.“
Format schnell per Hand verstellt
Die Linearmodule der Drylin-SHT-Serie ermöglichen ein komplett schmiermittelfreies und wartungsfreies Verstellen bei gleichzeitig hoher Präzision. Die Linearmodule mit Spindelantrieb sind individuell mit unterschiedlichen Wellen- und Spindelmaterialen, Schlittenlängen und Zusatzfunktionen konfigurierbar. Für die Formatverstellung kommt ein Drylin-SHT-Lineartisch aus hartanodisiertem Aluminium zum Einsatz. Das Modul ist über ein Handrad einfach einstellbar. Die Schlitten des Lineartisches bewegen sich dabei über Gleitfolien aus Hochleistungskunststoffen. Die Iglidur Tribopolymere sind schmiermittelfrei und hochverschleißfest und damit optimal für die Verpackungstechnik geeignet.
Stehlager und Energiekette: alles aus einer Hand
Auch das eingesetzte Igubal KSTM Stehlager setzt ganz auf das Thema Schmier- und Wartungsfreiheit. Das Gehäuse besteht aus Igumid G, einem schlagfesten und langfaserverstärkten Polymer. Die Kalotte besteht aus dem hoch verschleißfesten Iglidur W300, das eine lange Lebensdauer und hervorragende Verschleißfestigkeit bietet. Das Stehlager gleicht Fluchtungsfehler und Kantenbelastungen aus, was eine optimale Funktionalität und Langlebigkeit ermöglicht. Das hohe Dämpfungsvermögen macht es ideal für rotierende, oszillierende und axiale Bewegungen in der Verpackungsmaschine. Zusätzlich zu den Lagerkomponenten setzt Miropack, Energieführungen der Serie E2.1 ein. Sie sorgen dafür, dass die Maschinenkomponenten zuverlässig mit Daten und Energie versorgt werden und steigern so den zuverlässigen Betrieb der Maschine.
Automatisierung im Maschinenbau
Offene Plattformen stärken den Maschinenbau
Startschuss für weitere Projekte
Miropack hat durch den Einsatz von Motion-Plastics-Komponenten eine lange Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand erreicht. „Die Entscheidung für das Angebot von Igus fiel leicht, da es die entscheidenden Kriterien für unsere Maschinen direkt erfüllt hat“, stellt Michael Sünder, Geschäftsführer bei Miropack Verpackungstechnik, heraus. „Im Arbeitsalltag überzeugt die schnelle Verfügbarkeit und einfache Auswahl auf der Homepage. Bei anspruchsvolleren Aufgabenstellungen steht uns zusätzlich ein Berater unterstützend zur Seite. Die Beratung und der Service von Igus sind positiv, und das Unternehmen ist einfach und schnell erreichbar.“
Auch für die Zukunft stellt Miropack hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Komponenten sowie an die Verfügbarkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis der Lieferanten. Die Partnerschaft mit Igus zeigt schon heute, wie innovative Komponenten die Leistung und Zuverlässigkeit von Verpackungsmaschinen verbessern können, und Miropack ist bestens gerüstet, um auch zukünftig als ein führender Anbieter von Sondermaschinen im Verpackungsbereich zu agieren.