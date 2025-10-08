Motion Plastics für wartungsarmen, schmierfreien Betrieb von Sideload-Maschinen

Miropack Verpackungstechnik hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sideload-Applikationen im hohen und unteren Leistungsbereich spezialisiert. Diese Maschinen richten vorgeklebte Faltschachteln auf, befüllen und verschließen sie. Das Unternehmen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Winnweiler bietet maßgeschneiderte Gesamtlösungen, die mit großer Flexibilität, hohen Geschwindigkeiten und gleichzeitig geringen Service- und Wartungskosten punkten. Die Einsatzpalette umfasst die Sekundärverpackung für Produkte aus dem Food- und Non-Food-Bereich, wie Pizza, Eis, Cerealien, Milchpulver oder Zahnbürsten. Der Sondermaschinenbauer ist in der Lage, sich schnell an die sich wandelnden Bedürfnisse des Marktes anzupassen und individuell maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den hohen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden. Miropack bietet nicht nur die Maschinen, sondern auch Wartung und Instandhaltung von Maschinen anderer Hersteller an. Kundennähe ist für Miropack bei allen Aktivitäten zentral, gerade beim Einsatz in der 24/7-Produktion. Alle Anlagen werden direkt aus Deutschland heraus mit integrierten Fernwartungsmodulen angeboten, was Erreichbarkeit und Service optimiert.



Die Maschinen von Miropack erreichen eine Leistung von 170 Produkten pro Minute, Formatwechsel sind dabei schnell einstellbar: manuell, teilautomatisch und automatisch. Diese Flexibilität ermöglicht es, den Personaleinsatz zu reduzieren und die Linie schnell neu einzustellen. Während die manuelle Umstellung etwa 20 Minuten dauert, kann die automatische Variante in nur fünf Minuten erfolgen.

Spindelhubtische, Gleit- und Linearlager von Igus in der automatischen Verstellung erhöhen die Lebensdauer der Maschine und reduzieren Wartungsaufwand und Stillstandzeiten. (Bild: Igus)