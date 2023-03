Neben der neuen Inspektionstechnologie wird zudem die industrielle Verwiegung ein wichtiges Messethema sein. Bevor Produkte in den Versand gehen, müssen sie oft in irgendeiner Form etikettiert werden. Der automatische Preisauszeichner WPL-A meistert dies für Produkte mit variablem Gewicht. Das macht nicht nur die Rückverfolgung von Produkten möglich, sondern steigert auch den Durchsatz und die Produktivität. Der Preisauszeichner erfüllt Richtlinien und Normen wie die Messgeräte-Richtlinie MID und das NTEP der NCWM. Das System wird in Europa gefertigt und verfügt über eine hohe Modularität sowie Konnektivität. Zudem kann es nach individuellen Anforderungen konfiguriert werden.