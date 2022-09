Roboterlösungen zum Palettieren für den Mittelstand

Der Anspruch von coboworx ist es, das Palettieren per Roboter so einfach zu gestalten, dass das Bedienpersonal die Anlage selbst bedienen und umrüsten kann. Das zeigt sich auch in technischen Details: Sämtliche Energie- und Medienleitungen werden im Inneren des Roboterarms bis zum Flansch geführt, sodass ein Greiferwechsel in wenigen Minuten vom KMU selbst durchgeführt werden kann.

Die Bedieneroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, beim Erstellen von Programmen arbeitet coboworx mit einer No-Code-Programmierung. Die Software ist eigens auf das Palettieren abgestimmt, sodass jede gut ausgebildete Fachkraft das Programm anpassen kann, ohne Programmierkenntnisse. Die Prozessdaten können über eine Dashboard-App visualisiert werden, nach Wunsch auch auf einem Smartphone.

Der modulare Aufbau der Roboterzelle im Baukastenprinzip soll auch den Beschaffungsprozess verändern. Da die einzelnen Bausteine und Subsysteme aufeinander abgestimmt sind, lässt sich die Palettierzelle einfach online über einen Konfigurator anpassen: Mit dem coboworx-Konfigurator kann der Kunde seinen Prozess beschreiben, die technische Übersetzung in ein Zellen-Layout wird dann von der Konfigurator-Software übernommen. Innerhalb von 48 Stunden erhält man ein Richtpreisangebot inklusive 3D-Layout.

