Mit einem breiten Portfolio an natürlichen, proteinreichen und ketofreundlichen Snacks legt Benestar Brands besonderen Wert darauf, seinem treuen Kundenstamm eine gleichbleibend hohe Produktqualität zu liefern. Die Investition in die Tna-Technologie hat dem Unternehmen geholfen, die Haltbarkeit der Snacks zu verlängern und gleichzeitig die Qualität im Hinblick auf eine kontinuierliche Verbesserung zu verbessern.



Tna war an der Optimierung der Verarbeitung und Verpackung beteiligt, wobei die Schweineschwarten und Cracklins vor dem Kauf der Anlagen in ihrem Technikum in Texas, USA, umfassend getestet wurden, um eine gleichbleibende Textur, Würze und einen gleichbleibenden Geschmack zu gewährleisten. Tna bot während des gesamten Herstellungsprozesses Anleitung und technische Unterstützung, um sicherzustellen, dass das Produkt schnell und effizient auf den Markt gebracht werden konnte.



„Unsere Partnerschaft mit Benestar Brands war sehr spannend und hat die technische Innovation unseres Teams beflügelt“, sagt Adam Holloway, Tna Regional Sales Manager, Nordamerika. „Snacks aus Schweineschwarten haben ganz andere Produkteigenschaften als traditionelle Snacks, mit denen wir bisher gearbeitet haben, wie Kartoffel- und Tortilla-Chips. Wir brachten unsere jahrelange Erfahrung in der Behandlung von Lebensmitteln in Fettbädern ein, während Benestar Brands sein spezifisches Anwendungswissen beisteuerte – zwei wichtige Zutaten für ein erfolgreiches Ergebnis.“

Ressourceneffizienz oben auf der Tagesordnung

Effizienzsteigerungen und die Verringerung der Umweltauswirkungen standen für Benestar Brands bei der Auswahl einer neuen Produktionslinie ganz oben auf der Tagesordnung, angetrieben durch gesetzliche Änderungen und den zunehmenden Druck von Einzelhändlern und Verbrauchern. Tna unterstützte Benestar Brands dabei, die Direktbeheizung durch die Wärmetauschertechnologie zu ersetzen und so den Energieverbrauch im energieintensivsten Prozess – dem Frittieren – zu senken. Tna installierte einen LO NOx-Brenner, der die schädlichen Stickoxid-Emissionen (NOx) reduziert und dem Unternehmen hilft, die kalifornischen Vorschriften zu erfüllen.



Dank des dreistufigen Ölfiltrationssystems sorgt die kontinuierliche Frittiertechnologie von Tna für ein effizientes Ölmanagement und einen effizienten Ölumsatz, sodass das Öl nicht mehr täglich nach jedem einzelnen Produktionsdurchlauf entsorgt werden muss, was kostspieliges Material spart. Die neue Fritteuse senkt außerdem den Fettsäuregehalt und ermöglicht so ein ernährungsphysiologisch ansprechendes, konsistentes Endprodukt, das hervorragend schmeckt und eine wünschenswerte Farbe und Textur aufweist.

Die Multifunktionsanlagen von Tna können sowohl Schweineschwarten und Schweinekrusten als auch verschiedene Beutelgrößen von 1,5 oz bis 8 oz verarbeiten und sichern mit ihrer Flexibilität den zukünftigen Betrieb von Benestar Brands.



Angesichts des zunehmenden Drucks in der gesamten Lieferkette, mehr für den Umweltschutz zu tun, strebt Benestar Brands eine weitere Zusammenarbeit mit den Experten von Tna an, um den Energieverbrauch, Folien- und Produktabfälle zu reduzieren und eine nachhaltigere Produktion zu erreichen.