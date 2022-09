Die Türzuhaltung CTM wurde speziell für den Einsatz an kleinen und leichten Türen in der Primärverpackung und der Lebensmittelbranche entwickelt. Mit den Abmessungen von 120 x 36 x 25 mm zählt er zu den kleinsten Zuhaltungen auf dem Markt. Auch Türen mit sehr kleinen Schwenkradien können abgesichert werden. Die bistabile Zuhaltefunktion sorgt dafür, dass die Tür auch bei Stromausfall geschlossen bleibt. Damit ist sie für den Personen- und Prozessschutz geeignet und erreicht das höchste Sicherheitslevel PL e. Die Türzuhaltung sorgt für eine intelligente Kommunikation via IO-Link und lässt sich einfach mit anderen Geräten des Unternehmens in Reihe schalten. Die integrierte Schnittstelle ermöglicht zudem die Anbindung an das Euchner-Gateway, das die Daten via IO-Link an die übergeordnete Steuerungsebene weitergibt.