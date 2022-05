Deep Learning erkennt eine große Bandbreite an Fehlern souverän

Jedoch können Verpackungen wie Flaschen, Dosen, Kisten und Kartons mit traditioneller Bildverarbeitung nicht immer akkurat und in der erforderlichen Geschwindigkeit geprüft werden. Für Anwendungen, die sich der Automatisierung widersetzen, jedoch hohe Ansprüche an Qualität und Durchsatz haben, hat die Deep-Learning-Technologie als effizientes Tool in der Verpackungsindustrie etabliert. Sie kommt mit allen Oberflächen zurecht, wie Papier, Glas, Kunststoff und Keramik, sowie deren Etiketten.

Mit einem Deep-Learning-basierten Ansatz ist es möglich, schwierige Oberflächen, beispielsweise von Metallverpackungen, präzise und wiederholbar zu prüfen. Anstatt eine Prüfung eigens zu programmieren, lernt der Deep-Learning-Algorithmus selbst anhand einer Auswahl an bekannten fehlerfreien Mustern, um seine Referenzmodelle zu erstellen. Nach Abschluss dieser Einlernphase ist die Prüfanwendung einsatzbereit und kann alle fehlerhaften Bereiche auf der Verpackung, die vom normalen akzeptablen Erscheinungsbild abweichen, identifizieren und melden.