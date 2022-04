Die Ansprüche von Endverbrauchern an Produkte und Unternehmen ändern sich immer schneller. Gerade im E-Commerce kann das Verhalten der Konsumenten von einer Minute auf die andere wechseln. Um am Markt bestehen zu können, müssen Unternehmen in der Lage sein, schnellstmöglich auf diese veränderten Bedarfe zu reagieren. Dabei reicht es nicht, nur bei der Produktentwicklung auf Flexibilität zu setzen: Die gesamte Produktionslinie mit all ihren Prozessen muss im Bedarfsfall schnell und mit geringem Aufwand anpassbar sein.Weiterlesen...