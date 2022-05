Ein neuer Sportverschluss von Aptar "Rocket Sport Cap" bietet visuelle Verbrauchersicherheit durch ein gelbes Band, das anzeigt, ob die Verpackung im Laden oder zu Hause geöffnet wurde. Das Originalitätsband bleibt während des gesamten Lebenszyklus an der Flasche haften und erhöht so die Wahrscheinlichkeit, dass der Verschluss gesammelt und zusammen mit dem Behälter dem Recycling zugeführt wird. (Bild: Aptar)

Tetra Pak führt Tethered Caps (auch nach dem Öffnen an der Flasche befestigte Verschlüsse) ein. Der erste, der auf den Markt kommt, ist der HeliCap 26 Pro-Verschluss. Diese Verschlüsse sollen alle als pflanzenbasierte Option verfügbar werden. (Bild: Tetra Pak)

Seit November 2021 hat Coca-Cola damit begonnen, schrittweise die Verschlüsse der PET-Einwegflaschen umzustellen. Die Deckel sind ab sofort fest mit der Flasche verbunden. Was sich vielleicht zunächst ungewohnt für den Verbraucher anfühlt, ist aber so gewollt: Der Deckel soll auch am Flaschenhals bleiben. Wenn er jedoch richtig gehandhabt wird, sollte diese Neuerung den Trinkgenuss nicht mindern: Einfach aufdrehen, Deckel nach hinten kippen, einrasten lassen und genießen. (Bild: Coca-Cola)