Nach der Designentwicklung, der Weiterentwicklung zur Serienreife und der Markteinführung hat sich der Clip-Aside damit jetzt auch in der vierten Phase – dem Praxiseinsatz – bewährt. Die in der Designphase durchgeführten Konsumenten- und Handling-Tests, um das neue Verschlusssystem anwenderfreundlich zu gestalten, wurden von den Konsumenten bestätigt ebenso wie die hohe Qualität, die auch großen Belastungen durch zigfaches Öffnen und Schließen standhält. Die meisten Nutzer beurteilten den Clip-Aside in vielen Aspekten besser als herkömmliche Flaschenverschlüsse und empfahlen ihn weiter, auch, da er die Vorteile von Schraub- und Snap-Cap-Verschlüssen miteinander vereint. „Die Verbraucherstudie hat bestätigt, dass der Clip-Aside über den Benefit beim Recycling hinaus im Alltag noch viele weitere Pluspunkte für die Nutzer bietet“, so Thomas Schmidt, Group Marketing Director von Bericap. „So hat das Clip-Aside- Design auf allen Ebenen gleichermaßen überzeugt: im Hinblick auf Handling, Convenience, Hygiene und Nachhaltigkeit – aber auch durch die Robustheit im täglichen Gebrauch. Stimmt der Anwendungskomfort für den Nutzer, hat dies zudem positive Auswirkungen auf die Getränkemarken. So können sich Getränkeproduzenten, die jetzt schon auf Tethered Caps umstellen, als kundenorientierte, innovative und nachhaltig engagierte Marken positionieren.“

Die Ergebnisse der Verbraucherstudie im Einzelnen

Die größten Vorzüge erlebten die Endverbraucher in der unkomplizierten Anwendung des Clip-Aside. Da sich der neue Verschluss optisch kaum von den bislang gebräuchlichen Schraubverschlüssen unterscheidet, konnten die meisten die Flaschen intuitiv öffnen – ohne Vorkenntnisse und ohne auf der Flasche nach einer Gebrauchsanweisung zu suchen. Die Verschlüsse lassen sich sogar einhändig parallel zu anderen Tätigkeiten und auch von älteren Menschen mit Bewegungseinschränkungen sowie von Kindern gut handhaben. Nur wenige Studienteilnehmer mussten sich an die neuen Verschlusssysteme gewöhnen und wussten beispielsweise nicht, dass sie den Deckel nicht von der Flasche entfernen müssen.

Doch spätestens beim Öffnen der dritten Flasche erschloss sich so gut wie allen Testern die Mechanik „drehen und zur Seite klappen“. Gut sichtbare, klare Hinweise auf dem Flaschenetikett können das Handling erklären und so eventuell auftauchenden Fragen bereits im Vorfeld begegnen. Robuste Lösung für Hygiene und Gesundheit Dass der Verschluss mit der Flasche verbunden ist, bewerteten die Studienteilnehmer aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen ebenfalls positiv, auch, weil der Verschluss nicht verloren gehen kann. Ebenso konnte die 100%ige Auslaufsicherheit bei Transport und Lagerung nach vielfachem Öffnen und Wiederverschließen bei den Konsumenten punkten. Die angebundenen Deckel können bis 180 Grad geöffnet und fixiert werden, so dass Ausschenken und direktes Trinken aus der Flasche problemlos möglich sind. Die hohe Qualität des Clip-Aside-Verschlusses überzeugte in der Praxis: Selbst ein Härtetest nach 30-maligem Öffnen konnte den Deckel nicht von der Flasche lösen.