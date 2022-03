Die Verpackungssteuer war am 1. Januar 2022 in Tübingen in Kraft getreten. Seitdem sind für Einwegverpackungen von Lebensmitteln und Getränken 50 Cent fällig und weitere 20 Cent für jedes Einwegbesteck-Set. Die Obergrenze pro Einzelmahlzeit liegt bei 1,50 Euro. Die Steuern müssen von den Verkaufsstellen gezahlt werden, die Lebensmittel in den Einwegverpackungen anbieten.

Gegen die Steuer klagte die Inhaberin einer Tübinger McDonalds-Filiale. Sie argumentierte, dass sie für ihre Beteiligung am Dualen System bereits Lizenzgebühren zahle und die Verpackungssteuer zu einer zusätzlichen Belastung führe.

