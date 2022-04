Im Zuge eines Optimierungsprozesses wurde nun eine neue Verpackungslinie installiert. Zuvor wurden die Muscheln noch per Hand in die Konservendosen abgepackt. Mit zwölf Mitarbeitern war eine Leistung von bis zu 40 Dosen in der Minute möglich, jedoch mit einem Give-away von +/- 10 g pro Dose.



Die gesamten Verpackungsprozesse im Sinne des Kunden zu verbessern – mit dieser Aufgabe trat Cermar an Mulitpond heran. Es galt, die Muschel-Verpackung, bestehend aus Produktzufuhr, Verwiegung und Übergabe an ein kontinuierlich laufendes Dosenband und zwei Füllstellen, mit effizienten und leistungsstarken Anlagen auszustatten. Häufiger Produktwechsel in Verbindung mit Zwischenreinigung, hoher Luftfeuchtigkeit und den üblichen Umgebungsbedingungen der Seafood-Industrie waren weitere Anforderungen.



Die Systeme von Mulitpond erfüllen Punkte wie Hygienic Design, Robustheit, Wartungs- und Reinigungsfreundlichkeit bereits in den Standardversionen. Produktspezifische Anpassungen garantieren ein Maximum an Flexibilität und Zuverlässigkeit.