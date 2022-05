Mit dieser Aufgabenstellung wandte sich Fiddlehead an Weima. Seit Ende des Jahres 2021 erweitert nun eine Entwässerungspresse des Typs Puehler E.200 den Maschinenpark der Brauerei. Die Presse entwässert und verpresst die nicht spezifikationskonformen Bierdosen, während sich die Mitarbeitenden dringenderen Aufgaben widmen können.



Als Plug-and-play-Lösung konnte die Dosenpresse schnell und einfach in die bereits bestehenden Dosenabfülllinien integriert werden. Die Ausschussware wird von jetzt an automatisiert vom Förderband ausgeworfen, sodass die aussortierten Dosen direkt im Trichter der Presse landen. Auch die händische Beschickung ist über den gekrümmten Trichter weiterhin jederzeit möglich. Die Dosen werden dann mithilfe des hydraulischen Presszylinders verpresst. Eine hydraulisch nach unten fahrbare Schieberplatte dient dabei als Presswiderstand. Das herausgepresste Bier fließt durch ein Sieb in die Auffangwanne und wird anschließend entsorgt. Das Austragsrohr stößt anschließend die Presslinge mit einem Durchmesser von 200 mm aus.



Durch die Integration der Dosenpresse spart Fiddlehead nicht nur mühsame händische Arbeit ein, sondern macht auch benötigte Lagerfläche frei. Die Aluminiumdosen in gepresster Form sind außerdem besser für das Recycling verwendbar.