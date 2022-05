Plastikstrohhalme sind in mehreren Teilen der Welt verboten oder werden gerade ausgemustert. In der EU und im Vereinigten Königreich ist die Richtlinie über Einwegkunststoffe bereits in Kraft und zwingt die Markeninhaber, auf Alternativen auf Faserbasis umzusteigen. Bei den derzeit auf dem Markt befindlichen Alternativen zu Papiertrinkhalmen gab es einige Qualitätsprobleme, da sie in heißen Getränken zum Durchweichen neigen, was sie nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich für Kinder macht.

Das finnische Start-up-Unternehmen Dolea hat einen recycelbaren und haltbaren Strohhalm auf Faserbasis entwickelt, der 25 % weniger Material verbraucht und in allen Arten von Getränken, einschließlich Heißgetränken, intakt bleibt. Dolea hat eine firmeneigene Maschinentechnologie zur effizienten Herstellung der Strohhalme entwickelt, die auch die Herstellung von bedruckten Strohhalmen nach dem Design der Endkunden ermöglicht.

Walkis neue Start-up-Investitionsinitiative Walki Ventures hat in Dolea investiert, und als Teil der Vereinbarung werden die Maschinen von Dolea in Walkis Werk in Ylöjärvi verlagert und im Herbst 2022 neue Produktionskapazitäten in Walkis Werk in Garstang im Vereinigten Königreich eingerichtet. Walki wird die Strohhalme im Vereinigten Königreich auch unter seiner eigenen Marke Walki Straw verkaufen.