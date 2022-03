Die Untersuchung von Amcor ergab, dass 80 % der Verbraucher in ganz Europa ihren Konsum von Fleisch oder Fleischalternativen geändert haben, wobei 50 % der Verbraucher seit dem Ausbruch von Covid-19 mehr Fleischalternativen essen. Der Bericht mit dem Titel „Packaging and meat-alternative lovers: How an eye for detail is shaping purchase behaviour in Europe“ (Verpackung und Fans von Fleischalternativen: Wie der Blick fürs Detail das Kaufverhalten in Europa prägt) schlüsselt die Ergebnisse nach Ländern auf. Die Untersuchung ergab, dass mehr als die Hälfte (55 %) der deutschen Verbraucher mindestens einmal pro Woche Fleischalternativen essen.

„Die Untersuchung zeigt, dass zwei Gründe im Vordergrund stehen: die Sorge um das Tierwohl und der Wunsch, mehr Gemüse in ihren Speiseplan aufzunehmen“, erklärt Rosalia Rosalinova, Senior Marketing Manager, Amcor Flexibles.

Die Verpackung spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung der Verbraucher

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die Verbraucher von Fleischalternativen mehr auf die Verpackung von Lebensmitteln achten als früher. 20 % wünschen sich detailliertere Informationen auf den Lebensmittelverpackungen, und 95 % geben an, dass sie in der Lage sein wollen, die näheren Details dessen, was sie konsumieren, zu verstehen. Inzwischen fordern 89 % die Sichtbarkeit des Produkts.

„Transparente Verpackungen, die das Aussehen und die Beschaffenheit von Lebensmitteln zur Geltung bringen, sind ein wachsender Verbrauchertrend“, erklärt Rosalinova. „Das könnte daran liegen, dass sie die Natur dessen, was sie kaufen, verstehen wollen, da einige Fleischalternativen auf dem Markt noch relativ neu sind. Markenhersteller sollten allerdings auch berücksichtigen: transparente Verpackungen geben Verbrauchern die Gewissheit, dass die Lebensmittel, die sie kaufen, noch frisch und unbedenklich sind. Daher müssen die Verpackungen minimalistisch aussehen und sich gut anfühlen, aber dennoch eine hohe Schutzwirkung aufweisen, damit die Lebensmittel frisch bleiben und nicht weggeworfen werden.“