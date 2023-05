Swan Cecatto, Sustainability Managerin bei AMB. (Bild: AMB)

Die AMB Spa mit Hauptsitz in San Daniele del Friuli, Italien, zählt zu den international führenden Anbietern von Hart- und Weichfolien mit Hochbarriere. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen End-to-end-Prozess – vom Verpackungsdesign über den Werkzeugbau und die Prototypenerstellung bis zur Folienproduktion. Gelebte Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensphilosophie von AMB verankert: Der Folienspezialist ist davon überzeugt, dass das Zukunftsszenario der Verpackungswirtschaft in einem Wechsel zur Kreislaufwirtschaft liegt, um die gesteckten Ziele für mehr Umwelt- und Klimaschutz zu erreichen. Und so verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz, der die gesamte Wertschöpfungskette eines Produkts im Blick hat – von der Produktentwicklung nach dem Eco-Design-Konzept, also unter Berücksichtigung der Umweltauswirkungen eines Produkts entlang seines gesamten Lebenswegs, bis hin zum effektiven Recycling nach dessen Nutzung. Mit seinem Engagement für mehr Nachhaltigkeit im Foliensegment, das auf Wiederverwertbarkeit und Kreislaufwirtschaft setzt, sieht sich AMB gut gerüstet für die Herausforderungen, denen sich die Verpackungswirtschaft im Zusammenhang mit dem von der Europäischen Union ausgerufenen Green Deal stellen muss. Danach sollen Verpackungen bis 2023 in großem Umfang recycelt werden. Pünktlich zur Interpack 2023, der Weltleitmesse der Verpackungsindustrie, präsentiert AMB ein Messeprogramm, das auf die „Hot Topics“ der Fachmesse – Kreislaufwirtschaft und Ressourcenmanagement – mit innovativen Produkten antwortet.