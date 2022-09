„Aus ökologischer Sicht ist es auch wichtig, den gesamten Lebenszyklus eines neuen Produkts zu berücksichtigen – von der Herstellung und dem Auftragen der Beschichtungen bis hin zum Öffnen der Verpackung durch den Verbraucher und dem anschließenden Recycling sowie dem Deinking-Prozess, der in Zukunft folgen könnte“, so Elsler weiter. „Wenn man Nachhaltigkeit wirklich in die Grundpfeiler seines Unternehmens einbaut, gibt es unzählige Möglichkeiten, diesem Aspekt während des gesamten Produktionsprozesses Priorität einzuräumen und einen wertvollen Beitrag zu leisten, unabhängig von der Art des Produkts, mit dem man arbeitet.“



Aus praktischer Sicht können Spezialeffektlacke als Konzentrat mit höherem Feststoffgehalt an die Kunden geliefert werden, um vor Ort verdünnt zu werden – was den Transport optimiert und sowohl zusätzliche Kosteneinsparungen als auch eine Reduzierung der CO 2 -Emissionen ermöglicht. Die Flexibilität des Actecoat-Sortiments bietet Convertern auch die Möglichkeit, die Effekte auf die ganz spezifischen Bedürfnisse der Brand Owner abzustimmen – beispielsweise durch eine Kombination von Matt- und Glanzlacken, um ein bestimmtes Aussehen und eine bestimmte Haptik zu erzielen oder durch Variieren des Grades jedes Effekts.



„Unsere Kunden sind von unseren Effektlacken aufgrund ihrer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit überzeugt. Die Lacke können individuell eingesetzt werden, sodass unsere Kunden genau den Effektgrad erzielen können, den sie für ihre Produkte wünschen“, erklärt Holger Schmitz, Actega Technical and Area Sales Manager.



„Bei der derzeitigen Situation ist es unmöglich, genau zu wissen, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird und nach welchen Lösungen die Kunden in Zukunft fragen werden“, so Elsler abschließend. „Deshalb ist es unsere Aufgabe als Unternehmen, das sich für eine nachhaltige Zukunft der gesamten Verpackungslandschaft einsetzt, sicherzustellen, dass wir alle Bereiche des Marktes erreichen und Converter unabhängig von der Marktentwicklung mit den besten Lösungen ausgestattet sind. Mit diesen neuen Beschichtungen stellen wir uns einer der größten Herausforderungen für Brand Owner, indem wir ihnen die Mittel an die Hand geben, um ihre Produkte in einem wettbewerbsintensiven Markt wirklich hervorzuheben – aber vor allem geben wir den Convertern auch die Mittel an die Hand, um flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren, wie auch immer diese aussehen mögen.“