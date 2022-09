Francep mit Sitz in Armentières bei Lille ist ein zur Gelpass Group zählender Lebensmittelhersteller. Das Unternehmen liefert eine Vielzahl von hochwertigen Gemüseprodukten an den Einzelhandel und die Gastronomie. Zuletzt erweiterte Francep sein Portfolio um verschiedene vorgegarte Pilze, Gemüse und Kartoffelpürees. Die Abfüllung der Fertiggerichte erfolgte bis vor Kurzem durch eine Mehrkopfwaage, deren Leistung und Genauigkeit allerdings nicht mehr den gestiegenen Anforderungen genügte. Im Rahmen einer Drei-Millionen-Euro-Investition in die Ausstattung des Werks Saint-Viance wurde schließlich eine effizientere Verpackungslösung umgesetzt. Francep installierte eine Hochleistungs-Mehrkopfwaage Ishida CCW-RVE. „Unsere Entscheidung für die neue Waage basierte auf den sehr positiven Erfahrungen mit Ishida-Technologie in einer anderen Verpackungslinie”, erklärt Standortleiter Jérôme Prévost.



Die 16-köpfige Mehrkopfwaage CCW-RVE wird von oben mit den Gemüsemischungen bestückt. Vom Verteilteller der Waage aus gelangen die gefrosteten Produkte über vibrierende Radialrinnen gleichmäßig zu den Schalen. Ein Ring von Vorschalen nimmt das Gemüse kurzzeitig auf und wirft es dann in die darunter befindlichen Wiegeschalen ab. Ein zusätzlicher Ring von Boosterschalen verdoppelt die Anzahl der verfügbaren Wiegemengen für die Kombinationsberechnung. Nach Berechnung einer optimalen Kombination möglichst nah am Zielgewicht wird diese zur Sicherheit noch doppelt geprüft. Das präzise dosierte Produkt wird dann durch ein Verteilsystem mit zwei Absenktrichtern direkt in die Verpackungen abgefüllt.