Zu den Highlights gehören in diesem Jahr bedruckbare Etiketten aus nachwachsenden Rohstoffen wie Gras, Bagasse oder Silphie und verschiedene Recyclingvarianten. Recyclingpapier und vollständig aus Altpapier hergestelltes Natronpapier sind angesagte Materialien, die Ressourcen sparen und gleichzeitig mit einer besonderen Optik und Haptik auffallen. Ein weiteres Thema sind kompostierbare Papiere.

Was alle Varianten verbindet, ist eine große Auswahl an Formen und Größen. Zudem setzt das Unternehmen auf begleitende Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Dazu gehört vor allem der klimaneutrale Druck, den das Unternehmen optional für alle Produkte anbietet.

Wie nachhaltig Individualität sein kann, wird auch bei der breiten Auswahl an bedruckbaren Verpackungen aus recyceltem Karton deutlich. Neben Lebensmittelverpackungen gehören Produkt- und Geschenkverpackungen zum umweltfreundlichen Angebot. Als Neuheiten bringt das Unternehmen unter anderem Klappdeckelverpackungen mit Hohlrand und hochwertige Magnetboxen mit nach Nürnberg. Zudem sind die als Geschenkverpackung beliebten Kissenverpackungen oder die vielseitigen Faltschachteln mit dabei. Letztere sind in freier Größe erhältlich und damit universell in unterschiedlichen Bereichen einsetzbar.

Fachpack 2022:

Halle 7A, Stand 620