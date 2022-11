Die Komponenten für den prozessintegrierten Einsatz sind mikrobiologisch sicher, rückstandsfrei zu reinigen und in Anschaffung, Betrieb und Wartung wirtschaftlich. Entwickelt wurden sie nach den Vorgaben der EHEDG – der European Hygienic Engineering & Design Group.

Kompakt, effizient, beständig: axenia value

axenia value ergänzt die bestehende Hygienic Design-Reihe: Der Servoaktuator setzt sich aus einem kompakten Hochleistungssynchronmotor und einem präzisen Planetengetriebe zusammen. Die einzelnen Komponenten sind so gut aufeinander abgestimmt, dass WITTENSTEIN alpha eine verlässliche Aussage zur Leistungsfähigkeit treffen kann: Durch das clevere Design ist die Leistung von axenia value, gemessen am Volumen und der Einbaulänge, um rund 30 Prozent höher als der Industriestandard