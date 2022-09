Formatveränderungen im Kartonzuschnitt können auch nach der Installation im Anwenderbetrieb umgesetzt werden. Zudem wurde der digitale Austausch gestärkt, und das Unternehmen sieht in seinem digitalen Factory-Acceptance-Test ein klares Plus. Damit werden die Maschinen mit neuester virtueller Technik vor der Auslieferung gemeinsam mit dem Anwender umfassend geprüft. Auf der Fachmesse wird eine Somic 424 DT gezeigt. An diesem Beispiel wird die hohe Flexibilität und die zukunftsfähige Ausrichtung einer Karton-Endverpackung konkret demonstriert.

Fachpack 2022:

Halle 1, Stand 244