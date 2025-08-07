Food

07. Aug. 2025 | 06:00 Uhr | von Redaktion

Abfüll- und Verschließmaschinen

Zukunftssicher abfüllen

Bei Ampack stehen auf der Fachpack Technik, flexible Lösungen und das klare Bekenntnis zur Partnerschaft mit der Molkerei- und Lebensmittelindustrie im Mittelpunkt.

Ampack-Maschine

(Bild: Ampack)

Das Unternehmen entwickelt und fertigt in Königsbrunn Abfüll- und Verschließmaschinen für vorgeformte Becher und Flaschen sowie aseptische Thermoformanlagen –hygienisch und anpassbar an individuelle Anforderungen. Ob für Milchprodukte, Trink- und Babynahrung, Dips oder Aufstriche: Die Anlagen erfüllen Standards in Clean, Ultra-Clean und Aseptik.

Mit Blick auf regulatorische Veränderungen – etwa durch die Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) – positioniert sich Ampack als verlässlicher Technologiepartner.

Fachpack 2025: Halle 2, Stand 2-621

