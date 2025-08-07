Zukunftssicher abfüllen

Das Unternehmen entwickelt und fertigt in Königsbrunn Abfüll- und Verschließmaschinen für vorgeformte Becher und Flaschen sowie aseptische Thermoformanlagen –hygienisch und anpassbar an individuelle Anforderungen. Ob für Milchprodukte, Trink- und Babynahrung, Dips oder Aufstriche: Die Anlagen erfüllen Standards in Clean, Ultra-Clean und Aseptik.

Mit Blick auf regulatorische Veränderungen – etwa durch die Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) – positioniert sich Ampack als verlässlicher Technologiepartner.

Fachpack 2025: Halle 2, Stand 2-621