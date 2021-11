Makeathon soll in die dritte Runde gehen

Die Firmen waren beeindruckt von der Motivation, Selbstständigkeit und vor allem der Souveränität, mit der die jungen Leute die Abschlusspitches meisterten. Von Unternehmensseite ließen es sich auch Führungskräfte und Vorstände nicht nehmen, dabei zu sein und sich mit den Nachwuchstalenten auszutauschen. Mit Sicherheit werden Teilnehmende in Form von Praktika, Werkstudententätigkeiten oder Abschlussarbeiten an Bord kommen oder sogar das ein oder andere Makeathon-Thema weiterentwickeln. Auf den Austausch, die Netzwerkmöglichkeiten und Impulse, die diese Veranstaltung bietet, möchte jedenfalls kein Unternehmen mehr verzichten. Und wie heißt es so schön: Nach dem Event ist vor dem Event. Der dritte Packaging Valley Makeathon kommt bestimmt.

Mit seiner Gründung 2007 hat sich Packaging Valley e.V. unter anderem zum Ziel gesetzt, Mitarbeitermarketing und Nachwuchsförderung zu unterstützen. Zahlreiche Mitgliedsfirmen sind mit eigenen Talentschmieden und -akademien selbst in diesem Bereich aktiv. Das Event wurde von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und dem Verpackungsmagazin „neue verpackung“ unterstützt. Während beider Tage galt die 3G-Plus-Regel. Bevor es losging, wurde zusätzlich ein tagesaktueller Antigen-Test durchgeführt, um sicher in den Tag zu starten.