Markt Die Referenten des Packaging Summit 2023 im Interview 3 Fragen an… Melvin Fahl und Patrick Stöppler von WIN Creating Images

Am 20. und 21. Juni 2023 findet der 6. Packaging Summit in Hamburg statt. Auch in diesem Jahr stellen wir Ihnen zur Einstimmung auf das Event der Verpackungsbranche unsere Referenten in Form von kurzen Interviews vor. Heute gleich im Doppelpack: Melvin Fahl, Chief Strategy Officer, und Patrick Stöppler, Head of Design, WIN Creating Images. Einfach hier klicken.