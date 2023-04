neue verpackung: Gibt es Branchen bzw. Produkte, in denen die Unterschiede besonders ausgeprägt sind oder vielleicht sogar welche, bei denen das Design weltweit ohne Anpassungen zum Einsatz kommt?

Wie gerade bereits erwähnt, gibt es Phänomene, wie das „Skandinavische Design“, die marktübergreifend Anwendung finden. Generell ist es sicher auch richtig, dass durch die fortschreitende Globalisierung und immer digitaler und vernetzter werdende Welt die Unterschiede geringer werden. Zumindest werden Designcodes, die als spannend oder besonders passend für eine Kategorie oder Produkterlebnis empfunden werden, schneller kopiert und finden global Anklang. Dennoch gibt es immer noch visuelle Unterschiede. Vor allem zwischen verschiedenen Kontinenten. Aber auch innerhalb eines Kontinents können visuelle Codes ganz anders gelernt und gesetzt werden. In Europa ist Großbritannien besonders spannend. Wir würden UK-Designs als deutlich bolder und mutiger beschreiben. Unserem Urteil nach wird bei uns noch mehr auf Altbewährtes gesetzt und nur vorsichtig aus gelernten Codes ausgebrochen. Auch aus der Sorge heraus, Bestandskund*innen zu verlieren. Eine Sorge, die auch durchaus ihre Berechtigung hat.

neue verpackung: Nun beschreibt das gerade Gesprochene die Gegenwart. Wie aber glauben Sie, sieht die Zukunft des Packaging Designs aus? Werden die Globalisierung und mehr noch der stark wachsende Online-Handel, wo ja nach Inhalt gesucht und gekauft wird, dazu führen, dass lokale Vorstellungen von Ästhetik ein weniger entscheidende Rolle spielen werden?

Nicht unbedingt. Sicher ist, dass visuell mehr getestet werden wird. Designsprachen und visuelle Codes sind heute global viel sichtbarer als früher und finden dadurch immer mehr Anklang. Das bedeutet auch, dass ästhetische Merkmale aus anderen Ländern und Kulturen auf andere Märkte adaptiert werden – sofern sie zur jeweiligen Markenstory oder den Produkten passen. Eine Sache, die sich seit Erfindung der Marke jedoch nie ändern wird, ist die der Differenzierung – also die visuelle Markierung, um sich vom Wettbewerb zu differenzieren. Das bedeutet auch, dass es in Zukunft regionale oder lokale Designcodes gibt, um beispielsweise eine bestimmte Region visuell hervorzuheben oder als Herkunft zu markieren. Regionalität ist in der Gesellschaft bei weitem kein schwindender Wert, sondern hat in den letzten Jahren wieder zunehmend an Bedeutung gewonnen. Das liegt zu großen Teilen an der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit ausgelöst durch die globale Klimakrise und zum anderen auch an gesellschaftlichen Krisen, wie die Corona Pandemie, dem Russland-Ukraine-Krieg, steigender Inflation und dem Energieembargo. In unsicheren Zeiten sehnen sich Menschen nach einem Gefühl der Sicherheit und Vertrautheit. Das Bedürfnis nach Vertrautheit in Bezug auf Produktkonsum kann auch durch visuelle und regionale Codes bedient werden. Die Frage ist nur, ob all diese Codes in der Zukunft noch auf die Verpackung selbst gedruckt werden oder das Produkterlebnis sich ins Digitale verlagert, so dass die Primärverpackungen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, auf das Wesentliche reduziert werden - den Schutz des Inhalts.