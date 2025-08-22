Abfüllen, verpacken und palettieren

Er faltet Kartons auf, befüllt sie und verschließt sie – je nach Kundenanforderung – mit Selbstklebeband oder Heißleim. Die integrierte Palettierung mit einem anthropomorphen Industrieroboter ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität bei der Erstellung von Palettierschemen. Die Maschine lässt sich auf geringem Raum installieren und ist eine zuverlässige, wartungsarme Lösung zur Verpackung und Palettierung unterschiedlicher Produkte. Neben Flaschen aus Glas und Kunststoff können auch Kanister, Dosen, oder Beutel verarbeitet werden.
Der lineare Füller Marin Modell Minilin 6 CP mit sechs Füllventilen ist für das Abfüllen von Reinigungsmitteln und säurehaltigen Produkten ausgelegt. Die Maschine verarbeitet Behälter mit einem Volumen von 200 ml bis 2 l und erreicht bei einem Volumen von 1 l eine Leistung bis 1.600 Behältern pro Stunde. Die Tauchdüsen aus Titan ermöglichen eine hohe Beständigkeit und Effizienz bei der Abfüllung schäumender Produkte.
Der automatische Traypacker XP650AL-T von Smipack verpackt Flaschen, Getränke- und Konservendosen, Gläser und viele andere Produkte in Trays, und erreicht dabei eine Leistung von bis zu 25 Gebinden pro Minute. Die Maschinen der XP-Reihe sind auch in der Ausführung zur Verpackung mit Tray und Schrumpffolie erhältlich.
