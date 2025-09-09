Markt

09. Sep. 2025 | 13:49 Uhr | von Peter Hammer

Das Unternehmen will weltweit sichtbar werden

Agile Robots: Bettina Schön-Behanzin wird Vice President External Affairs and Communications

Der KI-Automatisierungsspezialist Agile Robots baut sein internationales Führungsteam weiter aus: Bettina Schön-Behanzin übernimmt ab sofort die Position der Vice President External Affairs and Communications.

Bettina Schön-Behanzin

Bettina Schön-Behanzin bringt auch fundierte Kenntnisse aus der internationalen Wirtschaftspolitik ein. (Bild: Agile Robots)

Die erfahrene Managerin bringt über 25 Jahre internationale Führungserfahrung in der Maschinenbau- und Zuliefererindustrie mit und war zuletzt in globalen Funktionen bei der Freudenberg-Gruppe tätig.

In ihrer neuen Rolle verantwortet Schön-Behanzin die strategische Kommunikation des Unternehmens weltweit. Ihr Fokus liegt auf dem Ausbau der globalen Sichtbarkeit von Agile Robots sowie der Positionierung als Innovationsführer in der KI-gesteuerten Automatisierung. Mit ihrer umfassenden Expertise im Aufbau und der Skalierung internationaler Vertriebs- und Produktionsstrukturen – insbesondere in Deutschland und Asien – soll sie die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens kommunikativ begleiten und stärken.

Neben ihrer industriellen Erfahrung bringt Schön-Behanzin auch fundierte Kenntnisse aus der internationalen Wirtschaftspolitik mit: Sie war unter anderem Vizepräsidentin der Europäischen Handelskammer in China sowie Vorsitzende der Deutschen Handelskammer in Shanghai. Ihre Fähigkeit, komplexe Stakeholder-Netzwerke zu managen und interkulturelle Brücken zu bauen, macht sie zur idealen Besetzung für die globale Kommunikationsstrategie von Agile Robots.

Agile Robots wurde 2018 als Spin-off des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet und hat sich seither zu einem weltweit führenden Anbieter von KI-gesteuerten Automatisierungslösungen für industrielle Fertigungsprozesse entwickelt. Mit über 10.000 installierten Systemen bei namhaften Unternehmen der Automobil- und Unterhaltungselektronikbranche zählt das Unternehmen zu den Technologieführern seiner Branche.

Heute beschäftigt Agile Robots mehr als 2.300 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, China und Indien.

