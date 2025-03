Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, führen Kronimus und Hülsmann den Verband von Mai bis August gemeinsam. Kronimus ist derzeit stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe Deutschland und bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft mit.

Die enge Kooperation zwischen Vinyl Plus Deutschland und Plastics Europe Deutschland wird durch diesen Wechsel weiter gestärkt, heißt es in der Pressemitteilung. Dr. Christine Bunte, Hauptgeschäftsführerin von Plastics Europe Deutschland, hebt Kronimus’ Kompetenz in der Kreislaufführung von Kunststoffen hervor. Dr. Oliver Mieden, Vorstandsvorsitzender von Vinyl Plus Deutschland, betont seine starke Vernetzung in der Kunststoffbranche. Auch Dr. Ralf Düssel, Vorstandsvorsitzender von Plastics Europe Deutschland, würdigt Kronimus’ bisherigen Einsatz und wünscht ihm Erfolg für die neue Aufgabe.

Mit Kronimus an der Spitze will Vinyl Plus Deutschland die Nachhaltigkeit und Kreislaufführung von PVC weiter vorantreiben und die Zusammenarbeit innerhalb der Kunststoff-Wertschöpfungskette intensivieren.