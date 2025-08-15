Alles im Griff

Im Mittelpunkt stehen die bewährten Schlauchhebersysteme Light-Lift und Quick-Lift, die mit einer Vielzahl an Greifern ausgestattet sind – darunter Multisauger, Sacksauger und Kegsauger. Ein besonderes Highlight: die neu entwickelte Palettengabel für den Light-Lift, eine maßgeschneiderte Sonderlösung für die Palettenlogistik. Der Light-Lift überzeugt durch seine präzise Zweihandbedienung, die eine sichere und kontrollierte Positionierung der Last ermöglicht. Für zusätzliche Flexibilität sorgen optionale Erweiterungen wie ein 360°-Drehteller, ein Schnellwechselsystem für den Saugfuß sowie eine Fernbedienung für die Vakuumpumpe. Neben der neuen Palettengabel zeigt Timmer am Light-Lift auch bewährte Greifer für verschiedene Anwendungen – etwa den Kegsauger für Getränkefässer, den Sacksauger für Sackware und den Rundsauger für Eimer und andere ebene Hebegüter.

Der Quick-Lift ist ideal für hochtaktige Pick-and-place-Prozesse. Dank seiner intuitiven Einhandbedienung über einen ergonomisch geformten Griff ermöglicht er besonders schnelles, sicheres und kraftsparendes Arbeiten – perfekt für Anwendungen mit hoher Wiederholrate. Optional verfügbare Funktionen wie ein 90°-Schwenkkopf oder ein 360°-Drehteller erhöhen die Flexibilität und erleichtern das präzise Positionieren der Last. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 65 kg eignet sich der Quick-Lift auch für schwere oder unhandliche Güter. Gezeigt werden unter anderem der Multisauger und Multisauger-Foam für Kartonagen, Kegsauger und Sacksauger sowie weitere Greiflösungen wie Balgsauger, kleine Pakettraverse, Hakenadapter für Kanister oder Eimer mit Henkel und der Kistengreifer für Eurokisten und Kleinladungsträger.

Fachpack 2025: Halle 7, Stand 515