Dabei sind Kunden in wenigen Tagen vor Ort vom ersten Designentwurf über den Prototypen bis hin zur fertigen Verpackung am gesamten Entwicklungsprozess beteiligt und erhalten alles aus einer Hand: 3D-Druck, Virtual und Augmented Reality, Echtzeit-Kostenkontrolle und technischer Service. „Das Studio A steht für alles, woran wir glauben – großartiges Design, technische Spitzenleistungen und schnelle Markteinführung. Dieser One-Stop-Shop ist der ideale Raum, um gemeinsam mit unseren Kunden innovative, sichere und nachhaltige Verpackungslösungen für die Zukunft zu entwickeln“, erklärt Alpla CEO Philipp Lehner bei der offiziellen Eröffnung am Firmensitz in Hard.

Alpla setzt mit dem innovativen Studio A auf eine enge Verzahnung von Technik, Produktentwicklung und Verkauf. „Wenn wir direkt mit den Kunden im selben Raum entwickeln und die Entscheidungsträger mit dabei sind, verkürzen wir die Entwicklungszeit, bringen Produkte schneller auf den Markt und sorgen so für einen Vorsprung“, ist Norman Häusler, Director Corporate Product Development, überzeugt.

Erlebnisraum für Design

Im Studio A feilen interdisziplinäre Teams von Alpla in mehreren Design-Sessions und Workshops gemeinsam mit Kundendelegationen an neuen Verpackungen. Neben DesignexpertInnen bringen dabei auch technische SpezialistInnen aus der Fertigung, dem Werkzeugbau und der Prozesstechnik ihr Know-how ein. „Das Design wird so schon in frühen Projektphasen auf seine Machbarkeit und Recyclingfähigkeit geprüft, optimiert oder adaptiert. Das spart Zeit und Geld“, betont Häusler.

Der Raum bietet noch mehr: Ein 3D-Drucker liefert direkt nach Designanpassungen Muster, Virtual-Reality-Brillen vermitteln eine erste Produktvorschau und über Augmented Reality (AR) wird die Platzierung der Verpackung im Regal simuliert.

Alpla fördert mit weltweit sieben Technical Centers die regionale Produktentwicklung für vor Ort ansässige Kunden. Das neue Designcenter Studio A in Hard folgt auf das seit 2015 am Standort Atlanta (USA) erfolgreich angewandte Konzept. Mitte 2021 wurde auch in Toluca, Mexiko, ein kundenorientierter Entwicklungsraum eröffnet. Ein weiteres Studio A wird derzeit in Schanghai errichtet.