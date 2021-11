Das High-Density Polyethylen (HDPE) welches Alpla in dem eröffneten Werk herstellt soll überwiegend bei der Produktion von Verpackungen im Non-Food-Bereich verwendet werden. Der Bedarf an Recyclingmaterial sei in Mexiko und Zentralamerika so hoch, dass der Großteil des Rezyklats regional eingesetzt würde. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung im Recycling in Mexiko, denn: Alpla México recycelt in einem Joint Venture mit Coca-Cola México bereits seit 2005 Post-Consumer-PET in einem Bottle-to-Bottle-Recyclingwerk.