Das Inspektionssystem Eagle Eye kommt künftig vor allem in vollautomatisierten Produktionslinien für Käse zum Einsatz: Das elektronische „Adlerauge“ entdeckt an rein maschinell entpackten Käseblöcken Mängel wie Folienschnipsel oder unerwünschten Schimmel sofort und mit einer Sicherheit, die laut Hersteller der des menschlichen Auges sogar überlegen ist. Durch moderne Kameratechnik und ein eigens von Alpma entwickeltes Beleuchtungssystem erreicht das Eagle Eye dabei eine Genauigkeit von nahezu 100 %. Fehlerhafte Ware kann so direkt aussortiert und höchste Hygienestandards entlang der Produktionslinie eingehalten werden.