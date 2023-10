Anlage von Bluhm Systeme bedruckt schwarze Kretschmar-Schaumstoffe mit weißer Tinte

Die Tintenkartuschen sitzen in einem Markoprint X4JET-Drucksystem. An dieses Steuergerät lassen sich bis zu vier Druckköpfe anschließen, die bei Bedarf auch an unterschiedlichen Linien kennzeichnen können. Bei Kretschmar kommt ein Quad-Kopf zum Einsatz, in dem die vier Tintenkartuschen „kaskardiert“ wurden. Das heißt, dass sie leicht versetzt sitzen, um zusammen eine maximale Druckhöhe von 50 Millimetern zu erreichen.

Jens Uwe Mössinger waren wegen der kleinen Chargengrößen bei Kretschmar ein einfaches Handling und flexible Druckerfunktionen besonders wichtig. „Wir erstellen unsere Layouts über die mitgelieferte iDesign-Software bequem am PC und senden sie dann über unser Netzwerk direkt an das Steuergerät“, erklärt er. Dazu nutzt er die Ethernet-Schnittstelle des Drucksystems. Alternativ wären die Übertragung der Daten über die USB-Schnittstelle oder aber die Layouterstellung direkt am Steuergerät möglich. Auch Remotefelder für veränderliche Daten können am Steuergerät ergänzt werden.