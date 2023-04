Ein Beispiel sind die Maschinen des hessischen Unternehmens Merz Verpackungsmaschinen. Seit rund 20 Jahren finden sich die Systemlösungen von KEB in den Verpackungsmaschinen und Sondermaschinen für Stickpacks. So wird etwa der Antrieb für die Snus-Verpackungsmaschine SB18-2T – eine Form-, Füll- und Verschließmaschine für rauchfreie Oraltabak-Portionspackungen in Filterfolie – durch KEB umgesetzt. Die Verpackungsmaschine operiert vollautomatisch und verarbeitet Vliesarten von der Flachfolienrolle. Da sie eine Ausbringung von bis zu 900 Beuteln pro Minute leistet, erfordert dies eine Systemlösung, bei der einzelne Komponenten aufeinander abgestimmt sind. In der Maschine werden daher neben der C6-Smart-Steuerung auch auf die Combivert-S6-Servo-Drives, Servomotoren und die C6-Router von KEB eingesetzt. In der Regel sind in diesen Maschinen immer eine Steuerung sowie mindestens drei Servo-Drives und drei -motoren im Einsatz. Die gewünschten Antriebslösungen werden gemeinsam erarbeitet, um die Anforderungen an die Maschinen bestmöglich zu erfüllen.

Interpack 2023:

Halle 18, Stand C19