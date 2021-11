„Wir haben Großes vor und stellen uns personaltechnisch entsprechend auf“, teilt Klaus Wohnig, Vorstandsvorsitzender der APK AG mit. Ab 1. Januar 2022 wird Susanne Küppers den Vorstand der APK AG als Chief Financial Officer ergänzen. Bereits im Oktober 2021 konnte die APK eine weitere zentrale Stelle besetzen: Maik Pusch kam als neuer Direktor Corporate Development an Bord. „Mit diesen Schlüsselpositionen in guten Händen ist unser Team fit für alle künftigen Herausforderungen wie den Bau neuer Newcycling-Werke oder den Börsengang. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Küppers und Herrn Pusch.“

Susanne Küppers blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der internationalen Finanzen zurück. Sie verantwortete u.a. mehrere leitende Funktionen für den RWE Konzern (RWE, DAX) und TE Connectivity (TEL, NYSE). In ihrer aktuellen Position ist sie CFO der Wasco Gruppe (WASEONG, KLSE) für das Nord Stream 2 Projekt. Ihre finanzfachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Mergers & Acquisition, Post-Merger Integration, Aufbau, Konsolidierung und Expansion von Konzernen und Start-ups sowie in der kaufmännischen Steuerung von Großprojekten. Frau Küppers bisherige Funktionen umfassten zahlreiche zusätzliche Geschäftsbereiche wie IT, E-Business, Revision, Recht, Compliance, Steuern, Kapitalmarktberichterstattung, Beteiligungsmanagement, Einkauf und Personalwesen. Neben Ihrer umfassenden Finanzexpertise bringt Susanne Küppers eine hohe Projekt- und Technologieaffinität mit. Ihre bisherigen Karrierestationen fokussierten auf die Marktsektoren Industrie/Verfahrenstechnik, Energie/Energietechnik, sowie Handel und Telekommunikation.